«متحف الأطفال» في «اللوفر أبوظبي» يعود إليهم الجمعة

يفتح متحف الأطفال في «اللوفر أبوظبي» أبوابه الجمعة المقبل، ليرحّب بالزوار بحلته الجديدة مع معرض «مشاعري!: مغامرة جديدة في عالم الفن»، وهو معرض تفاعلي للصغار يتيح لهم التعرّف إلى مشاعرهم واستكشافها من خلال الأعمال الفنية والتجارب التفاعلية.

يجمع المعرض بين الترفيه والتثقيف، ويشجّع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات، وأولياء أمورهم على التعرّف إلى المشاعر المختلفة، مثل الفرح والحزن والخوف والغضب، من خلال التجارب التفاعلية والألعاب.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: «نفخر بإعادة افتتاح المتحف عبر معرض تفاعلي وترفيهي آمن، فالفنون لها القدرة على إطلاق العنان للإمكانات الإبداعية لدى الأطفال وتعزيز صحتهم العاطفية».

ومانويل راباتيه، مدير «اللوفر أبوظبي»: «يسرّنا أن نعيد فتح متحف الأطفال لاستقبالهم وعائلاتهم في معرض يسلّط الضوء على المشاعر. ويجسد المتحف جوهر أهداف «اللوفر أبوظبي» التي تقوم على تعزيز مشاركة أجيال المستقبل في الفنون. لذا نأمل أن يستمتع جميع أفراد العائلة بهذه التجربة الآمنة وغير المكلفة في أجواء من التعلّم واللعب، لاسيما في أشهر الصيف الحارة».

ودخول الزوار دون 18 عاماً إلى «اللوفر أبوظبي» مجاني، وليس على العائلات سوى شراء تذاكر دخول للكبار ليتمكّن جميع أفراد العائلة من زيارة قاعات العرض والمعارض.

ولضمان سلامة جميع الزوار، يلتزم «اللوفر أبوظبي» بجميع الإجراءات الوقائية اللازمة للمحافظة على سلامة الأطفال أثناء استمتاعهم بهذه التجربة.

ويقدم متحف الأطفال معارض مستمرة، وهو امتداد للبرامج التعليمية التي يقدمها «اللوفر أبوظبي». ومنذ افتتاحه في 2017، قدّم متحف الأطفال لزواره ثلاثة معارض مميزة هي: رحلة الأشكال والألوان (2017 - 2018)، والحيوانات، بين الواقع والخيال (2018 - 2019) ومغامرة الأزياء (2019 - 2020).

يصاحب معرض «مشاعري! مغامرة جديدة في عالم الفن» برنامج ثقافي يقام في المتحف. يشمل البرنامج عرضاً لسلسة من الأفلام العائلية في مسرح المتحف أيام السبت في 19 و26 الجاري و3 يوليو/تموز المقبل، وتضم هذه السلسلة من الأفلام التي عملت على اختيارها رينكو أوتاني: قلباً وقالباً (Inside out ) إخراج بيت دوكتر، والمُعيلة (The Breadwinner ) إخراج نورا توومي، وعالم آريتي السري (The Secret World of Arrietty ) إخراج هيروماسا يونيباياشي، بالإضافة إلى 5 أفلام قصيرة من حول العالم هي في حُب الشَعر (Hair Love) من إخراج ماثيو أ. تشيري، والمظاهر (Looks) إخراج سوزان هوفمان، و 3 أقدام (3Feet)من إخراج جيزيل جيني، وأمينيتي (Amenti) من إخراج كاملة بنتواتي وأماندين دزين، ونغمات جدي «غوغوري غوغوري» (Grandpa's nursery rhyme - Googuri Googuri ) من إخراج يوشيكو ميسومي.

إلى جانب ذلك، يتمكن الزوار الذين يستمتعون بجولات «الكاياك» من مشاهدة فيلم «في حُب الشَعر» على جدار متحف الأطفال وهم في القوارب، وذلك طوال أيام عروض الأفلام.

ويشمل متحف الأطفال الجديد منطقة مخصصة لورش العمل تستضيف دروساً افتراضية للتعلّم الذاتي يقدمها ثلاثة فنانين من الإمارات هم شيماء الأمير وعلي كشواني ومريم العتولي. وتتمحور الورش حول كيفية تجسيد المشاعر من خلال أنشطة فنية متنوعة، مثل الرسم، وفن الكولاج، وفن النحت الثنائي الأبعاد.