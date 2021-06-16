شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتجاوز 14 مليون جرعة لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، 14 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 104,068 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الجمعة 14,068,507 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 142.24 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".