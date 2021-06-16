بداية التسجيل 30 أغسطس.. «إكسبوجر» يستحدث جائزة المصور الصحفي المستقل

استحدث المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة سنوياً، جائزة المصور الصحفي المستقل، وتستهدف المصورين المستقلين الذين يجوبون العالم لجمع الصور بهدف دعم القصص الإخبارية وزيادة الوعي بالقضايا ذات التأثير في الرأي العام عالمياً.

وتقسم الجائزة إلى ثلاث فئات هي: الصحافة الإخبارية وتتناول توثيق الأخبار العاجلة لحظة حدوثها، والصحافة البيئية التي تركز على المشكلات البيئية والتغييرات التي أحدثتها البشرية بشكل مباشر أو غير مباشر في البيئة وتفاقم المشكلات البيئية، بالإضافة إلى صحافة الحلول، وتركز على سرعة الاستجابة للظروف الراهنة والتعامل مع القضايا الصعبة من خلال وضع الحلول الفعالة. ويستطيع المصور المشاركة بخمس صور كحد أدنى، و12 صورة كحد أقصى.

وتستند الجائزة إلى معايير قسمت إلى مرحلتين، تعتمد الأولى على القيمة الخبرية للصورة والمعلومة التي تقدمها ومدى تأثيرها والتناسق والسرد القصصي وملاءمتها، أما الثانية فتعتمد فيها لجنة التحكيم على الجانب الإنساني والأصالة والمشاعر وجودة التصوير، بالإضافة إلى وصف المقال والتعليقات التوضيحية.

ويحصل الفائز الأول على 15 ألف دولار، إلى جانب مساحة خاصة لعرض أعماله في الدورة المقبلة من المهرجان الدولي للتصوير، بينما ينال الثاني المساحة فقط.

ويفتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة xposure.ae في الأول من أغسطس/آب ويستمر حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

والتسجيل في الجائزة مجاني ومتاح لجميع المصورين من مختلف الجنسيات من الذين تزيد أعمارهم على الـ 18 عاماً ويحملون بطاقة صحفية وطنية أو دولية صادرة عن روابط أو جمعيات أو اتحادات معتمدة ومعترف بها دولياً.