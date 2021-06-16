شكرا لقرائتكم خبر عن 286 مشروعاً عقارياً قيد الإنجاز في دبي بقيمة 91 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

كشفت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، التابع لـ«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، أن عدد المشاريع العقارية قيد الإنجاز بالإمارة في الوقت الراهن وصل إلى 286 مشروعاً بقيمة تجاوزت 91 مليار درهم، بيع منها إلى الآن 47720 عقاراً.

وأكدت راشد على أن القطاع العقاري المحلي في الإمارة قد اتخذ منحنى النمو والتعافي، وهو ما تؤكده بيانات وأرقام أراضي دبي، حيث سجل إجمالي التصرفات العقارية نمواً بنسبة 51% منذ بداية العام الجاري 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

كما حققت قيمة الاستثمارات العقارية ارتفاعاً قوياً خلال الفترة نفسها بنسبة 74%، وفي ما يتعلق بعدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا سوق دبي العقاري، أشارت راشد إلى أنه سجل قفزة نوعية بنسبة 101% إلى نحو 12367 مستثمراً منذ بداية 2021 وحتى الآن مقارنة بـ6130 مستثمراً في الفترة نفسها من العام الماضي 2020.