شكرا لقرائتكم خبر عن القصبى: نرفض ازدواجية بعض الدول للتدخل فى شئون الدول الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الأربعاء، رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى بوفد لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان برئاسة عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان.

وأكد القصبى - حسب البيان الصحفي الصادر في اعقاب اللقاء- عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأوزبكستان ووصفها بالعميقة، حيث كانت مصر فى مقدمة دول العالم اعترافا باستقلال أوزبكستان فى 26يناير عام 1991 وأيضا كانت من أوائل الدول التى أفتتحت سفارتها فى طشقند عام 1993 كما افتتحت أوزبكستان سفارتها فى مصر عام 1994 واستمرت العلاقات الطيبة بين البلدين حتى توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان فى بداية شهر سبتمبر 2018 استقبله خلالها الرئيس شوكت مير ضيائيف رىيس جمهورية أوزبكستان، ووقع خلالها الرئيسان إحدى عشرة وثيقة تعاون بين البلدين، ثم تلا ذلك زيارة تاريخية لفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر فى أكتوبر 2018.

وعلى الصعيد البرلمانى شرفت باستقبال خمس وفود رفيعة المستوى من دولة أوزبكستان، وتشرفت بزيارة أوزبكستان الزيارة الأولى كانت فى 31 مايو 2018 والثانية فى 19 مارس 2019 والثالثة 26 مارس 2019، وهذا الوفد هو الوفد رقم 6 الذى استقبله وأرحب بكم من الدولة العزيزة على قلوب الشعب المصرى من دولة أوزبكستان .

وأضاف القصبى: نسعى إلى تفعيل 11 اتفاقية تم توقيعها، موضحا أنه تم التوافق على تنشيط جمعية الصداقة بين البلدين، وسوف نسعى إلى تفعيلها قريبا.

وأشار القصبى إلى أنه من ضمن النجاحات بين البلدين فتح خط طيران، وكذلك زيادة المنح للطلبة من أوزباكستان فى جامعة الأزهر، لافتا إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التى وقعت على حماية الأطفال وذوى الاعاقة، مضيفا : يسعدني ان انقل لكم هذه التجربة الناجحة التى تحولت إلى مواد بالدستور المصرى، ولدينا قوانين هامة فى مجال الأطفال التى غيرت وجه الحياة بالكامل بالنسبة للمرأة.

وأشار القصبي إلى أن مصر وضعت نسبة مشاركة المرأة فى مجلس النواب، ولدينا نائبات يمثلن 27 % داخل هذا المجلس، وأصبح أداء المرأة فاعلا ومميزا وبالأمس كنت أناقش قوانين تقدمت بها نائبات بالمجلس، ولدينا نظام غرفتين مجلس شيوخ ومجلس نواب ومصر استعادة أهل الحكمة مؤخرا ممثلين فى مجلس الشيوخ والنقطة الأخيرة، وهى حقوق الإنسان هناك توافق وتشابه بين البلدين الذين يدعوان إلى السلم والسلام.

واستطرد القصبى مؤكدا أن العالم فى حاجة لوضع مفهوم دقيق لكلمة حقوق الإنسان، ونحن نفهم أن حقوق الانسان فى الصحة والتعليم والأطفال، ولكن هناك بعض الدول استخدمت هذا المسمى بشكل مغلوط، للتدخل فى شئون الدول، ونرفض التلاعب، ودعم القتلة تحت مسمى حقوق الإنسان.

وأكدت عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، السعى لإقامة علاقات تعاون مع مصر فى مجال حقوق الإنسان، لاسيما حقوق الطفل وتبادل الخبرات والتجربة. وقالت يونسوفا، إن الهدف الرئيسى هو تعميق العلاقات بين البلدين ودراسة تجربة أصدقائنا فى مصر مضيفة: "كما تعلمون لدينا قضية جائحة كورونا وكانت لها تداعيات خاصة للأطفال"، مشيرة إلى أن هناك ازدواجية فى التعامل بملف بحقوق الإنسان، ويجب إزالة هذه الازدواجية من خلال التعاون بين البلدين. ولفتت نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، إلى أنه تم توقيع أكثر من 70اتفاقية فى مجال حقوق الإنسان وذوى الاعاقة تهدف لدعمهم، معربة عن أملها في تعزيز وتبادل الخبرة فى اللقاءات القادمة لإعداد القوانين بدعم حقوق الإنسان والأطفال. واشارت يونسوفا، إلي أن العادات والتقاليد متشابهة بين شعوب البلدين أدت لتطوير العلاقات بين البلدين، مشيرة إلي إمكانية التعاون فى مجالات الاستثمار والسياحة والاقتصاد. وثمنت يونسوفا، تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين، وكذا العلاقات فى مجال حماية حقوق الطفل فى إطار الأمم المتحدة، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى أن مصر تدعم اوزباكستان فى مجال حقوق الإنسان، وكان اوزباكستان ضمن الدول التى تدعم موقف مصر فى منظمة التعاون الإسلامي بخصوص البيانات عن الإصلاح الاقتصادى ومكافحة الإرهاب. وجهت الشكر مصر لدعم موقف اوزباكستان فى جلسة 72 الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعرفة والتسامح الدينى وكذلك دعم مصر لأوزبكستان فى المجلس التنفيذى لحقوق الانسان فى 2020، مضيفه : نشكركم أيضا على دعمنا فى اجتماع المجلس التنفيذى المقبل لليونسكو هذا العام المقبل وخاصة ونأمل التعاون أن يتطور تطورا مثمر. ونوهت يونسوفا، إلي أنهم بصدد إعداد دراسة عميقة من الدول الغنية فى هذا المجال من خلال التشريعات، وأنهم يسعون لزيادة أعداد المرأة فى مجلس النواب لاسيما وطبيعة تفهمها بقضايا الطفل والتعليم والصحة. وأشارت أننا كان لدينا غرفة واحدة لمجلسى النواب والشيوخ وفى عام ٢٠٠٣ أصبح كلا على حدة وعملت نائبة لمدة ١٥ عاما وانتخبت ٣ مرات ولدينا دور هام للمرأة وحاليا رئيسة مجلس الشيوخ مرأة ونائبتها فى المجلس التشريعى امرأة ولدينا مشاركة الشباب بالمجلس والشباب فى البرلمان لديهم نشاط واسع ويقومون بطرح المسائل الهامة بالمجلس التشريعى وفيما يخص حقوق الإنسان لدينا دور هام وفى عام ٢٠١٩ كان لدينا قرار خاص من قبل الرئيس بخصوص الأطفال ولدينا مسودة قانون لحقوق الاطفال نقوم بإعدادها وإلى جانب ذلك اتخذ قرار رئاسى فى مايو الماضى لدعم حقوق الاطفال وبناءا على هذا القرار اصبح بمجلس حقوق الاطفال صلاحيات عديدة ويعمل بشكل مستقل وهناك أنشطة مع لجان حقوق الاطفال فى العديد من البرلمانات من روسيا الاتحادية والدول المجاورة وفى المستقبل القريب لدينا النية لتوسيع هذا التعاون وهدفنا دعم حقوق الاطفال لأنهم الجيل القادم، ونقلت عالية تحية رئيس مجلس النواب الاوزباكستانى إلى رئيس مجلس النواب المصرى الدكتور حنفى الجبالى. من جانبه، أكد لطف الدين خوجايوف القائم بأعمال سفارة اوزباكستان بالقاهرة على ضرورة تفعيل التعاون بين البلدين وخاصة التى تم توقيعها أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدولة اوزباكستان وهى 11 اتفاقية، كما نسعى إلى زيادة التعاون السياحى بين البلدين .

أكدت عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، السعي لأقامة علاقات تعاون مع مصر في مجال حقوق الإنسان لاسيما حقوق الطفل وتبادل الخبرات والتجربة.