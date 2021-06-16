شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: الشائعات المغرضة والدعاية الكاذبة خطر يهدد استقرار الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اجتماع الدورة الـ 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب يأتى فى ظل تحديات كبيرة تواجه العمل العربى المشترك، وآن الآوان لتوحيد الرؤى الكثيرة حول استراتيجيات موحدة تتسم بالوعى والسرعة لمواجهة التطرف والإرهاب.

وأضاف كرم جبر، خلال كلمته فى الدورة الـ 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، أن الدول العربية تواجه خطر الشائعات المغرضة والدعاية الكاذبة التى تهدد أمن واستقرار الدول العربية، مشيرًا إلى أن الإعلام الإلكترونى تحدى كبير أمام الأمة العربية يحتاج للتسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة الشركات الكبرى التى تتحكم فى الإعلام الجديد وترسم الاتجاهات التي قد تتعارض مع سياستنا الداخلية.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يجب علينا أن نتوصل إلى رؤى لتشكيل حوائط صد من واقع ثقافتنا العربية والإسلامية فى ضوء أهمية التعبير عن الرأى وتوسيع الممارسة الديمقراطية، متابعا: "نواجه تحديا في قد يكون متطابقا فى الدول العربية وهو المشاكل والتحديات التى تواجه الإعلام التقليدى وفى صدارته الصحافة الورقية مما يتطلب منا الحوار والتواصل لإيجاد حلول هذه المشاكل والتحديات حفاظا على الأمن القومى العربى.

وانطلق منذ قليل، اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الـ 51، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ويتناول الاجتماع العديد من القضايا، التى تهم مستقبل الإعلام العربي، منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وإدراج مادة الإعلام التربوى فى المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمى.