شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل دورية تتجه لـ"الريف المصرى" ضمن مبادرة "حياة كريمة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى، رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلاءم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وكشف تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى، استعرض فيه دور وجهود الجامعات المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث قامت الجامعات بإطلاق قوافل شاملة لقرى 51 مركزًا، وتقديم العديد من الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي القرى، انطلاقًا من دورها ومسئوليتها في المشاركة المجتمعية.

وتعمل الحكومة على توسيع القوافل الطبية الموجهه للريف المصرى، والتى وصلت لـ255 قافلة بالمرحلة الأولى ، كما تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير سيارات القوافل الطبية واستفادة 115 ألف مواطن منها، هذا بجانب تنظيم قوافل للاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات.

يأتى كل فى إطار العمل على مضاعفة الرعاية الصحية المقدمة لأهالى الريف المصري وإتاحة الكشف الصحى فى مناطق متقاربة، لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين .