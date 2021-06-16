"آيرو سبورت" يستضيف منتخب الشباب السعودي المشارك بالبطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصلت بعثة منتخب الشباب السعودي 2003 لكرة القدم، المشارك بالبطولة العربية والتي تقام بمصر يوم 20 يونيو الجاري، إلى نادي "آيرو سبورت"، التابع لوزارة الطيران المدني.

وتم اختيار ملعب نادي "آيرو سبورت"، من جانب اتحاد الكرة، ضمن الملاعب المقرر إقامة التدريبات عليها للمنتخبات المشاركة بالبطولة.

ومن المقرر أن يتدرب المنتخب التونسي فور وصوله مصر على ملاعب النادي، وذلك بعد الطفرة الكبيرة وأعمال التطوير التي شهدها النادي خلال الآونة الأخيرة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

وسبق للنادي استضافة العديد من الأندية العربية والأفريقية، خلال إقامة عدد من البطولات في مصر، ما أهله لاكتساب ثقة المسئولين في اتحاد الكرة، واعتماد ملاعب النادي كواحد من الأندية التي تقام عليها تدريبات الفرق القادمة من الخارج.

وكان مسئولو البطولة العربية لكرة القدم لمنتخبات 2003، قد قرروا إقامة افتتاح البطولة يوم 20 يونيو الجاري بمباراة منتخب مصر أمام النيجر في الرابعة عصرا باستاد القاهرة الدولي.