عباس شراقي: سد النهضة معرض للانهيار.. وهدفه سياسي​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السد العالي له أهمية كبيرة ويعد من أعظم المشروعات في تاريخ مصر ولولا السد العالي كانت الفيضانان تصل شوارع مصر.

وقال شراقي إنه لولا بناء السد العالي لشهدت مصر مجاعة كبيرة، موكدا أن السد العالي ليس عوضا للموارد المالية بل هو حماية لمصر من الفيضانات التي شهدتها قبل بنائها .

وتحدث شراقي خلال كلمته في مؤتمر المجتمع المدني وبناء الوعي تحديات اللحظة الراهنة والتي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية عن قضية سد النهضة موكدا أنه ليس مشروع أمان لاثيوبيا بل هدفه سياسي بالتعاون مع السياسة الامريكية لتحقيق مصالح بين الطرفين .

وأشار شراقي إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبى الاسبق ميليس زيناوي كان يريد أن يربط اسمه باسم مشروع ضحم مثل سد النهضة، مثلما فعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما انشي في عهده السد العالي.

وأشار إلى أن اثيوبيا لديها ١١ نهرا، وأقيم بها سد يسمي سد جيبه ٢ منذ عدة سنوات طوله 26 كيلو متر إلا أنه تعرض للانهيار مرتين أثناء إنشائه وقبل افتتاحه حدث له انهيار كامل بسبب الفيضانان التي حدث ذلك الوقت .

وتابع أن هناك العديد من السدود في أمريكا والصين تعرضت للانهيار وهي دول متقدمة، فما بالنا بإثيوبيا وهي دولة فقيرة وليس لديها طبيعة جيولوجية مما يعرض سد النهضة إلى الانهيار.