شقة بالعريش.. ميرزا عروس شمال سيناء "الكفيفة" تتسلم هدية الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

سلم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، شقة سكنية، أهداها إياها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعروس شمال سيناء الكفيفة "ميرزا".

وتوجهت العروس اليوم الأربعاء، إلى مقر ديوان عام محافظة شمال سيناء، ووقعت على عقد الملكية، وجرى تسليمها مفتاح شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي في العريش.

وقدم محافظ شمال سيناء التهنئة للسيدة الكفيفة وأسرتها التي حضرت توقيع العقد وتسليم المفتاح، في احتفالية نظمتها المحافظة.

وأعلن محافظ شمال سيناء، في بيان أنه باسم كل أبناء شمال سيناء يقدم الشكر لرئيس الجمهورية على هذه اللفتة الانسانية.