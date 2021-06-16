بقيمة 400 ألف جنيه.. افتتاح معمل هندسة النانو بكلية تكنولوجيا التعليم في سوهاج- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، معمل هندسة النانو بكلية التكنولوجيا والتعليم في منطقة الحويتي.

وأوضح "عزيز" أن افتتاح المعمل يأتي تماشيًا مع خطة الدولة ٢٠٣٠، بالاهتمام بتعميق التصنيع المحلي، والنهوض بالتعليم الفني بمصر، إلى جانب تشجيع الابتكار وتهيئة المناخ المناسب للإبداع لدى طلاب الجامعات، بالتعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات الصناعية.

وأضاف رئيس الجامعة أن إنشاء المعمل يهدف إلى تدريب الطلاب وتطبيق المقررات عمليًا، ومساعدة طلاب السنوات النهائية في تنفيذ مشاريع تخرجهم، وخدمة البحث العلمي في رسائل الماجستير والدكتوراه، وإجراء الأبحاث العلمية لنشرها في المجلات الدورية.

وتابع "عزيز" أن المعمل تكلف إنشاؤه حوالي ٤٠٠ ألف جنيه ما بين شراء الأجهزة وتصنيعها محليًا، إذ صنع الطلاب أرضيات ثلاثية الأبعاد للمعمل بكفاءة وتميز.