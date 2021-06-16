ولي العهد يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تغير المناخ

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.
كما تناول اللقاء الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى جهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون.
حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.
فيما حضر من الجانب الأمريكي، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بالمملكة مارتينا سترونغ، ورئيس فريق طموح المناخ والتنفيذ جوناثان بيرشينج، ورئيس الابتكار والاكتمال العالمي فارون سيفارام.
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