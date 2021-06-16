“بوليتيكو”: البنتاغون يدرس نشر مجموعة بحرية دائمة في المحيط الهادئ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ دقيقة واحدة

أفاد موقع “بوليتيكو” الأمريكي بأن البنتاغون يدرس خيار نشر مجموعة عمل بحرية دائمة في المحيط الهادئ، ردا على زيادة القدرات العسكرية للصين في تلك المنطقة.

نقل الموقع أمس الثلاثاء عن شخصين مطلعين على المشاورات الجارية في داخل البنتاغون أن هذا القرار قيد البحث، مشيرين إلى أن الخطة تشمل أيضا إطلاق عملية عسكرية منفصلة في المحيط الهادئ، ما سيتيح لوزارة الدفاع تخصيص أموال ومصادر إضافية للتعامل مع “قضية الصين”.

ذكر الموقع أن هذه المشاورات نجمت عن جهود فريق العمل الخاص بالصين الذي كلفه الرئيس جو بايدن في آذار بمراجعة سياسات الوزارة إزاء بكين.

أكد الموقع أن الفريق اختتم عمله في هذا الصدد مؤخرا وسلم استنتاجاته إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، فيما قال مسؤول دفاعي إنه لم يتم بعد الأخذ بأي خطط مقترحة من قبل الفريق.

وأوضحت مصادر الموقع أن نشر المجموعة البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ من المفترض أن يتم على غرار الخطة التي طبقها حلف الناتو في المحيط الأطلسي إبان الحرب الباردة، مذكرا بأن تلك المجموعة البحرية المؤلفة من ما بين 6 و10 سفن أنشئت بهدف التعامل على وجه السرعة مع أي أزمة محتملة.

لم يتضح ما إذا كانت المجموعة البحرية الجديدة ستضم سفنا تابعة لدول أخرى، أو أنها تعود للولايات المتحدة حصرا.

ولفت أحد مصدري “بوليتيكو” إلى أن البنتاغون لم يبلغ الكونغرس بخططه بهذا الشأن حتى الآن، وذلك بحسب “بوليتيكو”.