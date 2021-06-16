مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي يتسلم البراءة القنصلية من قنصل كوريا

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

تسلم الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي البراءة القنصلية لسعادة مون بيونج جون، قنصل العام لجمهورية كوريا بدبي وذلك بمقر مكتب الوزارة بدبي.



ورحب بالقنصل العام الكوري بمناسبة تعيينه وأشاد بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.