شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يخفف قيود السفر لأمريكا وسبع دول أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على دخول المسافرين من الولايات المتحدة الأمريكية وسبع دول أخرى، بعد التوصل لاتفاق بين الـ27 الأعضاء بالاتحاد.

وقالت الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي إن المسافرين القادمين من الولايات المتحدة وألبانيا وهونج كونج ولبنان وماكاو ومقدونيا وصربيا وتايوان إلى التكتل الأوروبي سيحظون بفرصة أسهل لدخول التكتل .

ومع ذلك، مازال الأمر يرجع لكل دولة بالاتحاد لتقرير ما هي المتطلبات التي ستفرضها على المسافرين. ولم يتضح بالفعل متى سوف يتم تطبيق الترتيبات الجديدة الخاصة بالسفر.

ويذكر أنه في ذروة جائحة كورونا، فرضت جميع دول الاتحاد الأوروبي ماعدا أيرلندا حظرا على السفر غير الضروري ماعدا في حالات قليلة.