الاتحاد الأوروبي يوافق على استقبال المسافرين من 8 دول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رفع القيود على المسافرين الوافدين من ثماني دول ومناطق بينها الولايات المتحدة ولبنان، وفق ما أفاد دبلوماسيون الأربعاء.



وتم توسيع قائمة الدول المستثناة من الحظر المرتبط بالسفر لتشمل ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا ولبنان والولايات المتحدة وتايوان وماكاو وهونغ كونغ.

ومع ذلك، مازال الأمر يرجع لكل دولة بالاتحاد لتقرير ما هي المتطلبات التي ستفرضها على المسافرين. ولم يتضح بالفعل متى سوف يتم تطبيق الترتيبات الجديدة الخاصة بالسفر.

ويذكر أنه في ذروة جائحة كورونا، فرضت جميع دول الاتحاد الأوروبي ماعدا أيرلندا حظرا على السفر غير الضروري ماعدا في حالات قليلة. كما شاركت دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهى النرويج و ليختنشتاين وسويسرا وأيسلندا في حظر السفر.

وتنضم الدول الثمان التي وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على تخفيف قيود السفر لمواطنيها لقائمة تشمل استراليا وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وقال المتحدث باسم الرئاسة البرتغالية إنه سوف يتم تبنى قرار اليوم رسميا بحلول نهاية الأسبوع.