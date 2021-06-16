شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وفد "محلية النواب" بمستهل زيارة برلمانية للمحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات المحافظة، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، صباح اليوم الأربعاء.

يأتى ذلك فى بداية الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لعدد من المناطق بالمحافظة، بمشاركة محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي - عضو تنسيقية شباب الاحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام.

رحب محافظ بورسعيد، بالوفد البرلماني، مؤكدا على العلاقة القوية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل المصالح العليا للوطن.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وإدارة التحول الرقمي، وعدد من الأسواق، ومنطقة السيدة نفيسة والإسكان التعاوني، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي الحي الإمارتي، والميناء البري.

كما ستتفقد اللجنة البرلمانية خلال الزيارة قرية المرجان بمدينة بور فؤاد، ومشروع الإسكان الاجتماعي في بور فؤاد.