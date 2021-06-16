شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة إنفاذ القانون.. مشروع يستهدف تقديم خدمات المتقاضين بأسرع وقت وأقل جهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أهم المشروعات التي تم إنجازها خلال الـ7 سنوات الماضية، منظومة فرض وإنفاذ القانون، وهو مشروع يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائي مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها. وسيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد.

المرحلة الأولى تختص بوزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائي الموحد في 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتي الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية، تبلغ تكلفة المشروع 262 مليون جنيه.