شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة كشفها صندوق النقد الدولى عن توقعاته لمعدل النمو لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ،أن المعدلات المتعلقة بالنمو المتوقعة لهذا العام ستكون أفضل من العام الماضي، حيث يتوقع نموا عالميا بنحو 6‎%‎ بعد خسائر3.5 %،وذلك خلال كلمته في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر وعدد محى الدين عددا من المعلومات الهامة حول معدلات النمو المتوقعة نستعرضها فيما يلى: