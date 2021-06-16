شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة كشفها صندوق النقد الدولى عن توقعاته لمعدل النمو لمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ،أن المعدلات المتعلقة بالنمو المتوقعة لهذا العام ستكون أفضل من العام الماضي، حيث يتوقع نموا عالميا بنحو 6% بعد خسائر3.5 %،وذلك خلال كلمته في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر وعدد محى الدين عددا من المعلومات الهامة حول معدلات النمو المتوقعة نستعرضها فيما يلى:
- مصر من بين الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية إبان الجائحة.
- مصر ستحقق نموا 2.5% خلال العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2021 .
- مصر ستحقق معدل نمو يصل إلى 5.7% خلال العام القادم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
- الاقتصاد المصري واحد من أعلى معدلات النمو فى الشرق الأوسط.
- الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بلغت 4.2 تريليون دولار أمريكي جراء ما أحدثته جائحة كورونا.