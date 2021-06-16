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5 معلومات هامة كشفها صندوق النقد الدولى عن توقعاته لمعدل النمو لمصر

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ،أن المعدلات المتعلقة بالنمو المتوقعة لهذا العام ستكون أفضل من العام الماضي، حيث يتوقع نموا عالميا بنحو 6%‎ بعد خسائر3.5 %،وذلك خلال كلمته في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر وعدد محى الدين عددا من المعلومات الهامة حول معدلات النمو المتوقعة نستعرضها فيما يلى:

 

  1. مصر من بين الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية إبان الجائحة.
  2. مصر ستحقق نموا 2.5%‎ خلال العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2021 .
  3. مصر ستحقق معدل نمو يصل إلى 5.7%‎  خلال العام القادم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
  4. الاقتصاد المصري واحد من أعلى معدلات النمو فى الشرق الأوسط.
  5. الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بلغت 4.2 تريليون دولار أمريكي جراء ما أحدثته جائحة .

 

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