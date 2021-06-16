مرشح رئاسي إيراني: “سأطبع العلاقات مع السعودية إذا فزت في الانتخابات”

المناطق - الرياض

قال المرشح الإصلاحي البارز للرئاسة الإيرانية ورئيس البنك المركزي الإيراني السابق “عبد الناصر همتي”، أنه سوف يقدم على تطبيع العلاقات والاقتصادية مع السعودية في حال فوزه في الرئاسة الإيرانية”.

وأردف همتي في مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء، “إذا أصبحت رئيسا سأقدم على تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية، مبدئا أسفه لانقطاع العلاقات بعد تعدي المتشددين في إيران بشكل همجي على المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد.

وشدد همتي على خلال المقابلة على أهمية إعادة العلاقات مع المملكة وتقديمها هدية للشعب الإيراني الراغب في عودة العلاقة لما كانت عليه في السابق.