شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العراق يؤكد خلوه من سلالة كورونا “دلتا الهندية” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:16 صباحًا, 16 يونيو 2021 م
المناطق - العراق
أكدت وزارة الصحة العراقية خلو البلاد من سلالة كورونا المعروفة باسم “دلتا الهندية” حتى الآن.
وأفاد مدير الصحة العامة بالوزارة رياض الحلفي، في تصريح صحفي اليوم، أنه لم تسجل في العراق أية إصابة بهذه السلالة التي توصف بأنها سريعة الانتشار، مؤكدًا أن جميع اللقاحات المجازة من قبل منظمة الصحة العالمية تعمل بفعالية كبيرة ضد جميع السلالات.