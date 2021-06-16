شكرا لقرائتكم خبر عن 2331 إصابة جديدة و 40 وفاة بكورونا في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الأربعاء تسجيل 2331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 204 آلاف و 595 حالة، من بينها 167 ألفا و 665 حالة شفاء .

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن من بين حالات الاصابة الجديدة 26 حالة تم رصدها في السجون.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 1525 حالة منذ بداية الجائحة العام الماضي.