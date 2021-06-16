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باكستان .. 1038 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الأربعاء تسجيل 1038حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 944 ألفا و65 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 21 ألفا و828 حالة بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 2016مرضى من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 882 ألفا و.332

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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