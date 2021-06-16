شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. 1038 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الأربعاء تسجيل 1038حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 944 ألفا و65 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 21 ألفا و828 حالة بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 2016مرضى من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 882 ألفا و.332