شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 52 من اللاعبين والإداريين في كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير إخباري مساء الثلاثاء أن بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، المقامة في البرازيل، شهدت تسجيل العشرات من حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال أول يومين من منافساتها.

وذكرت صحيفة "لانسي" الرياضية البرازيلية، نقلا عن وزارة الصحة البرازيلية، أن الفحوص كشفت عن إصابة 52 من لاعبي كرة القدم والإداريين في البطولة.

وسجل وفد منتخب فزويلا 12 حالة إصابة بين لاعبييه وإدارييه، كما أعلن وفد منتخب بوليفيا عن وجود عدة إصابات بين لاعبيه وكذلك أحد أعضاء الجهاز الفني.

وأعلنت منتخب كولومبيا يوم الأحد الماضي عن إصابة مدرب مساعد وأخصائي العلاج الطبيعي بعدوى فيروس كورونا.

وكانت منافسات بطولة كوبا أمريكا قد انطلقت مساء يوم الأحد الماضي، بفوز المنتخب البرازيلي على منتخب فنزويلا 3 / صفر.