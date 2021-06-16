انت الان تتابع خبر بسبب 'آيفون'.. شابان يقتلان صديقهما ويدفنا جثته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، عثرت الأجهزة الأمنية في مصر، الثلاثاء، على جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاما في محافظة القليوبية شمال البلاد.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من أصدقاء المجني عليه وجيرانه، أحدهما عمره 21 سنة، والآخر 19 سنة، استدرجا المجني عليه بحجة توصيله، وفي الطريق أنهيا حياته بضربة على رأسه بحجر، قبل الاستيلاء على هاتفه المحمول "آيفون"، ودفنا جثته ولاذا بالفرار.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات، وأنهما باعا الهاتف المحمول إلى أحد الأشخاص، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.