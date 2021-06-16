انت الان تتابع خبر فيروس الهربس يغزو العالم... ما هي أعراضه وطرق العلاج؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد إعلان مستشفى عن أول حالة مصابة بالهربس عُثر عليها في أنف مريض، تم التحذير من خطورة المرض، وشدّد الأطباء على أن أي تأخير في العلاج، قد يجعل هذا الفيروس أكثر فتكاً من كورونا

وفي التفاصيل، هناك نوعان من فيروسات الهربس البسيط - HSV Type 1 وHSV Type 2، الأول فموي ينتقل عبر الفم، أما الثاني فهو الهربس التناسلي. وقد ينتقل النوع الأول من طريق الملامسة بالفم، ما يسبّب العدوى في الفم أو حوله، بينما ينتقل النوع الآخر عبر التلامس بين الأعضاء التناسلية أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.



وروى الأطباء بعض أعراض مرض الهربس والتي تتمثل بظهور بثور مؤلمة أو تقيّحات مفتوحة تُسمّى قرحات في الفم أو حوله. وكذلك الشعور بوخز أو حكة أو حرقان حول الفم قبل ظهور التقيّحات والقروح على الشفاه أو اللسان أو سقف الفم أو اللثة مع بثور مملوءة بالسوائل الملوثة.

أما علاج الهربس فيتمثّل باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات، والتي تساعد على التخفيف من حدّة الأعراض فقط.