انت الان تتابع خبر قبل يومين من الاقتراع.. انسحاب مرشح من الانتخابات الرئاسية الإيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر ان تنطلق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم الجمعة المقبل الموافق 18 يونيو/حزيران الجاري.

وأبلغ عليزادة وزارة الداخلية الإيرانية بقرار انسحابه من السباق الرئاسي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".



وبقرار عليزادة يتقلص عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى 6 مرشحين أبرزهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وتم استبعاد مرشحين عدة من خوض السباق الانتخابي أبرزهم، الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، والرئيس السابق أحمدي نجاد، والنائب الحالي لرئيس الجمهورية الإصلاحي إسحاق جهانغيري.



وتعتبر هذه الانتخابات نقطة تحول، إذ سيكون لنتائجها تأثيرات كبيرة على البلاد، في ظل تحديات عديدة تواجهها إيران داخليا وخارجيا.

وتتزامن الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجرى الجمعة القادمة، 18 يونيو/ حزيران، مع الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة وانتخابات المجالس البلدية والقروية والعشائرية.

وبدأت الحملات الدعائية من 28 أيار/ مايو الماضي وتستمر لغاية اليوم الأربعاء ، وستدخل البلاد غدا الخميس فترة الصمت الانتخابي، لتتم عملية الاقتراع الجمعة القادمة.