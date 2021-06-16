انت الان تتابع خبر محترف جديد يلتحق بصفوف منتخب شباب العراق في مصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-16 | 10:53
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وصلَ المحترف العراقي في صفوف فريق دي غرافشاب الهولندي بلند حسن، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للالتحاق بصفوف منتخب الشباب.
واستقرَ اللاعب في فندق موفمبيك مقر إقامة منتخب الشباب الذي يعسكر في مصر تحضيرا للمشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي تنطلق في الشهر الحالي، وسينخرط في تدريبات ليوث الرافدين بدءا من اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن منتخب الشباب كان قد دخل في معسكر تدريبي مغلق في مصر منذ يوم الجمعة الماضي، تحضيرا لبطولة كأس العرب للشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي.
ووضعت قرعة البطولة منتخب الشباب في مجموعة ضمته مع منتخبات السنغال ولبنان وجزر القمر.
يشار إلى أن منتخب الشباب كان قد دخل في معسكر تدريبي مغلق في مصر منذ يوم الجمعة الماضي، تحضيرا لبطولة كأس العرب للشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي.
ووضعت قرعة البطولة منتخب الشباب في مجموعة ضمته مع منتخبات السنغال ولبنان وجزر القمر.
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