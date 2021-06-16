إصابة فلسطينية في محاولة "تنفيذ دهس وطعن" بالضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إطلاق النار على فلسطينية اتهمها بأنها حاولت "تنفيذ عملية دهس وطعن"، وسط الضفة الغربية.

وفي بيان أولي، قال الجيش إنه أطلق النار على فلسطينية "حاولت تنفيذ عملية طعن ودهس مزدوجة" بالقرب من قرية حزما قرب رام الله.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى في البيان حول هذه العملية.

ويأتي حديث الجيش الإسرائيلي عن هذه العملية غداة مسيرة الأعلام الإسرائيلية "الاستفزازية" التي حذرت من تداعياتها أوساط إسرائيلية وفلسطينية رسمية.

وكان نحو 3000 من عناصر اليمين الإسرائيلي، من المؤيدين لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تجمعوا، أمس الثلاثاء، في ساحة باب العامود بالقدس الشرقية وهم يلوحون بأعلام بلادهم، ويرددون "الموت للعرب".

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد، هتاف "الموت للعرب".

وقال لابيد في تغريدة على تويتر: "من غير المعقول أن يحمل المرء العلم الإسرائيلي بيد واحدة ويصرخ (الموت للعرب) في نفس الوقت".

وأكد أن "هذه ليست اليهودية ولا الإسرائيلية، وهذا بالتأكيد ليس ما يرمز إليه علمنا، هؤلاء الناس عار على شعب إسرائيل".