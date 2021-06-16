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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعطاء 2.42 مليار جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
تجري حاليا أكبر حملة تطعيم في التاريخ، حيث كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه تم إعطاء أكثر من 24ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في 180 دولة، كان أحدث معدل يقارب 35 مليون جرعة في اليوم.
وتم إعطاء 312 مليون جرعة حتى الآن في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، بلغ متوسط الجرعات المعطاة 14ر1 مليون جرعة في اليوم.
وتكفي الـ 42ر2 مليار جرعة المعطاة لتطعيم 8ر15 % من سكان العالم بشكل كامل.