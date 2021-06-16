إعطاء 2.42 مليار جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

تجري حاليا أكبر حملة تطعيم في التاريخ، حيث كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء أنه تم إعطاء أكثر من 24ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس في 180 دولة، كان أحدث معدل يقارب 35 مليون جرعة في اليوم.

