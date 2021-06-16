شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم ترجئ مفاوضات سلام مع فصيل متمرد «لإجراء مزيد من المشاورات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم- أ ف ب

أرجأت الحكومة الانتقالية في السودان الثلاثاء، مفاوضات سلام مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال»، الفصيل المتمرّد في جنوب البلاد الذي لم يوقّع اتفاق السلام المبرم العام الماضي، وفق مسؤولين سودانيين.

وكانت السلطات السودانية قد استأنفت في نهاية أيار/مايو محادثات في عاصمة جنوب السودان جوبا مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال» التي تنشط في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وكان الجانبان قد وقّعا في آذار/مارس «إعلان مبادئ» يفترض أن يشكل أساساً لمفاوضات سلام، و«توحيد» القوات المسلحة.

وجاء في بيان لمجلس السيادة الانتقالي أن «الوساطة الجنوبية قررت اليوم الثلاثاء، رفع جلسات التفاوض المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال وذلك لإجراء مزيد من المشاورات بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين».

وأورد البيان أنّ عضوي مجلس السيادة الانتقالي عادا إلى الخرطوم، مشيراً إلى أنّ «وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال وقعا بجوبا على بيان ختامي لهذه الجولة وعلى وثيقة إطارية غير نهائية تتضمن نقاط الاتفاق والتباين بين الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية شمال».