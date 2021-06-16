شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يزور تكساس بعد أسبوعين لتفقد الحدود مع المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن -أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء، أنّه سيزور في 30 حزيران/يونيو الجاري ولاية تكساس تلبية لدعوة من حاكمها الجمهوري غريغ آبوت، حيث سيتفقّدان سويّاً الحدود مع المكسيك التي يتدفّق منها منذ بضعة أشهر مئات الآلاف من طالبي اللجوء.

وقال ترامب في بيان: «لقد قبلت دعوة حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت لمرافقته في زيارة رسمية إلى الحدود الجنوبية لبلادنا»، من دون أن يذكر أيّ منطقة بالتحديد سيزورانها.

ووصف الملياردير الجمهوري الحدود بين الولايات المتّحدة والمكسيك بأنّها «منطقة كوارث حقيقية» لأنها تشهد «أسوأ أزمة» في تاريخ البلاد.

ومن المقرّر أن يعلن آبوت هذا الأسبوع عن خطة لبناء جدار على الحدود الجنوبية لولايته.

وفي 12 كانون الثاني/يناير أجرى الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة زيارته الرسمية الأخيرة إلى الحدود الأمريكية مع المكسيك في ولاية تكساس حيث دافع عن بناء جدار لوقف الهجرة.

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة، بشقّيها القانوني وغير القانوني، إحدى أولويات عهده وقد أطلق بعيد تسلّمه السلطة في 2016 مشروعاً لبناء جدار على الحدود مع المكسيك البالغ طولها 3200 كيلومتر.

لكنّ الأعمال التي نفّذت في إطار هذا المشروع اقتصرت في غالبيتها العظمى على تحسينات أو تعزيزات لمنشآت حدودية قائمة أساساً.

وأدّت إجراءات الهجرة الصارمة التي اتّخذتها إدارة ترامب إلى الحدّ من تدفّق المهاجرين، لكن ما أن خلفه الديمقراطي جو بايدن حتى عاد المهاجرون غير الشرعيين إلى التسلّل بأعداد ضخمة إلى الولايات المتّحدة.