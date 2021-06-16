شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بين بايدن وبوتين في جنيف لـ«تخفيف حدة الخلافات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

معتمداً على الدعم القوي لحلفاء الولايات المتحدة، يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، فلاديمير بوتين، في قمة في جنيف التي تهدف إلى تخفيف حدة الخلافات مع روسيا ومحاولة إيجاد أرضيات تفاهم نادرة.

وتبنى الرئيس الأمريكي السادس والأربعون لهجة حازمة في الأيام الأخيرة حيال رجل الكرملين القوي لإبراز التناقض بشكل أفضل مع تقلبات سلفه الجمهوري دونالد ترامب وغموضه.

ووعد جو بايدن بإخبار فلاديمير بوتين ما هي «خطوطه الحمراء»، وقال الاثنين في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل «نحن لا نسعى إلى نزاع مع روسيا، لكننا سنرد إذا واصلت روسيا أنشطتها».

وبعد نحو خمسة أشهر على توليه السلطة، يخوض جو بايدن مجازفة، فقد شدد البيت الأبيض مراراً على أنه لا ينبغي توقع اختراق مذهل لكن الرئيس البالغ من العمر 78 عاماً يدرك أن لديه الفرصة لتلميع صورته كمفاوض جيد في جنيف.

وكانت المدينة استضافت أول لقاء مباشر بين رونالد ريغن وميخائيل غورباتشوف في 1985 العام الذي شهد بداية ذوبان الجليد في الحرب الباردة.

ورداً على سؤال عند وصوله إلى جنيف الثلاثاء عن شعوره قبل القمة التي سيتابعه خلالها العالم بدقة، قال بايدن «أنا مستعد دائماً».

ويمكن أن يعتمد الرئيس الروسي الذي يتوقع وصوله إلى جنيف ظهراً، على خبرته الطويلة، فقد شهد عهود أربعة رؤساء أمريكيين آخرين منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 1999.

ويتفق خبراء على أنه قد حقق بالفعل أكثر ما أراده وهو عقد القمة كدليل على أهمية روسيا على الساحة العالمية.

وفي مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأمريكية، قال بوتين إنه يأمل أن يكون الرئيس الديمقراطي أقل انفعالاً من سلفه الجمهوري، لكنه انتهز الفرصة أيضاً ليؤكد أن دونالد ترامب رجل «موهوب».

وسيلتقي رئيسا الدولتين في فيلا لا غرانج المبنى الذي يعود إلى القرن الثامن عشر ويقع في قلب المدينة مع منتزهه بإطلالة خلابة على بحيرة جنيف.

ويتوقع أن تستمر المحادثات التي ستبدأ عند الساعة 13,00 (11,00 ت غ) بين أربع وخمس ساعات.