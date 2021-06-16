الكشف والعلاج بالمجان.. قافلة طبية بالحجاري في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أطلق حي الجمرك بالتنسيق مع مديرية الصحة في الإسكندرية قافلة طبية وسكانية بوحدة طب أسرة الحجاري، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان.

وضمت القافلة 4 عيادات طبية متخصصة هي "الباطنة، تنظيم الأسرة، النسا والتوليد، الكشف المبكر على سرطان الثدي"، بالإضافة إلى جهاز السونار.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، إنه جرى الكشف على نحو 176 شخصًا، واستخراج 51 بطاقة رقم قومي للسيدات، فضلًا عن إنهاء أوراق محو الأمية.

وأضاف رئيس حي الجمرك، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن القافلة شملت إقامة معرض لمنتجات الأسر المنتجة، وتنظيم ندوات عن تنظيم الأسرة والفحص المبكر للثدي والحصول على لقاح كورونا.