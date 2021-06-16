توريد 370 ألف طن قمح إلى صوامع وشون المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

استقبلت صوامع وشون محافظة المنيا، 370 ألف طن من الأقماح، منذ بدء عملية التوريد وحتى اليوم.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، موضحًا أنه يجري المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.

وأضاف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه وجّه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، وتمهيد كافة الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.