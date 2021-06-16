المبعوث الأميركي لليمن يزور السعودية لبحث جهود “وقف إطلاق النار”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ 51 دقيقة

سيتوجه المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إلى السعودية، في الفترة من 15 إلى 17 يونيو، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين من الحكومتين اليمنية والسعودية بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيث.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي سيناقش آخر الجهود “لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على مستوى اليمن وهو السبيل الوحيد لإغاثة اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليه” وفق البيان.

وسيواصل ليندركينغ خلال الرحلة “الضغط من أجل التدفق الحر للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن وفي جميع أنحاء اليمن” وفق البيان.

ورحبت الوزارة بجهود المملكة للدفع بتنفيذ اتفاق الرياض الذي قالت إنه “ضروري للاستقرار والأمن والازدهار في جنوب اليمن” وأثنت أيضا على جهود سلطنة عمان لدعم السلام.