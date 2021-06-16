اتفاق مصري تركي حول آلية إدخال المساعدات إلى غزة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

توصلت مصر وتركيا إلى اتفاق بشأن استمرار فتح معبر رفح البري، والموانئ البحرية؛ لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة .

وأُعلن عن هذا الاتفاق من قِبل الهلال الأحمر التركي الذي تفاهم مع نظيره المصري بهذا الخصوص، حيث قال رئيس الجمعية التركية، كرم قنق، “إنه تم التوصل لتفاهم مع الهلال الأحمر المصري بخصوص إدخال المساعدات التركية إلى غزة، وإبقاء معبر رفح البري والموانئ البحرية مفتوحة أمام المساعدات”.

وأشار إلى أنه يتابع من القاهرة أنشطة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع الجانب المصري، مشيرا إلى إرسال أدوية ومواد طبية حتى الآن، وبدء التحضيرات لإرسال مواد بقولية وأدوات تنظيف وملابس.

وبيّن رئيس الجمعية أن قافلة المساعدات التي أعدوها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، انطلقت في طريقها نحو القطاع، مشيراً إلى أن كمية المساعدات تبلغ ألفي طنا، وتتكون من طرود بوزن 21 كغ، ويكفي كل منها لسد احتياجات عائلة واحدة لمدة شهر.

وأضاف أنه سيتم إرسال المزيد من الأدوية والملابس ومواد التنظيف، فضلا عن ألعاب ومواد مكتبية من تقديم وزارة التربية التركية، إلى غزة قريبا.

ولفت إلى استمرار اتصالاتهم الرامية لإيصال المساعدات من الضفة الغربية وإسرائيل باتجاه غزة، مشيرا إلى موقف تل أبيب الإيجابي بهذا الشأن.

وتابع قائلا إن “تركيا وجمعيتها الهلال الأحمر تواصلان اتباع سياسة الدبلوماسية الإنسانية بهدف فتح قنوات المساعدات إلى غزة”، معربا عن امتنانه جراء الحصول على ثمار هذه السياسة مؤخرا.