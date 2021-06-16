سويسرا تُشيد بـ”نهج” بايدن البناء تجاه إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

أشادت سويسرا بنهج الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إيران، خاصة من الناحية الإنسانية واصفة إياه بـ”البَناء”.

قال وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب، اليوم الثلاثاء، عن دعمه للإسراع بإيصال المزيد من الأغذية والأدوية إلى إيران عبر قناة إنسانية سويسرية.

وأوضح أن واشنطن تدعم عملية تسريع الموافقة على التحويلات المالية اللازمة لإيصال هذه المساعدات إلى طهران، ما يمثل نهجا بناء تجاه إيران.

وأضاف خلال حديثه في مؤتمر صحفي في جنيف، بعد محادثات استمرت 30 دقيقة مع بايدن أن “الولايات المتحدة مستعدة لتسريع قراراتها حتى نتمكن من استخدام هذه القناة الإنسانية بالشكل المثالي”.

إلى ذلك، أكد كاسيس أن سويسرا تبدي استعدادها الدائم للمساعدة في تبادل السجناء “ولا سيما للدول التي تمثل مصالحها”.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى جنيف اليوم الثلاثاء قبل يوم من موعد أول قمة له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.