كورونا.. 3 ملايين و839 ألف وفاة و177 مليونا و415 ألف إصابة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم، حيث سجلت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا ، حتى صباح اليوم الأربعاء، 16 يونيو/حزيران، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 839 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 177 مليونا وما يقارب من 415 ألف اصابة، تعافى منهم 161 مليونا وما يزيد عن 859 ألف مريض.

كما وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 370 ألف و 383 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,204 حالات وفاة.

واوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (2,760 وفاة)، والهند (1,470 وفاة)، وكولومبيا (599 وفاة)، والأرجنتين (586 وفاة)، وروسيا (379 وفاة).

واشارت البيانات الى أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (88,992 إصابة)، والهند (62,226 إصابة)، والأرجنتين (27,260 إصابة)، وكولومبيا (24,452 إصابة)، وروسيا (14,185 إصابة).

فيما سجلت البرازيل يوم امس، اعدادا مرتفعة جداً، متقدمة بذلك على الهند التي كانت تتقدم على جميع دول العالم من حيث الحصيلة اليومية، الا انها شهدت مؤخراً تراجعاً ملموساً في عدد الاصابات والوفيات كل 24 ساعة لتحل بذلك في المرتبة الثانية على العالم بعد البرازيل، فيما ما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات اجمالية وذلك أيضا رغم تراجعها الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (615,717 وفاة)، والبرازيل (491,164 وفاة)، والهند (379,601 وفاة)، والمكسيك (230,424 وفاة)، وبيرو (189,261 وفاة).

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,352,185 إصابة)، والهند (29,633,105 إصابات)، والبرازيل (17,543,853 إصابة)، وفرنسا (5,744,589 إصابة)، وتركيا (5,342,028 إصابة).