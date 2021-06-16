مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في انفجار بمحافظة ديالى العراقية

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

أفادت مصادر أمنية بالعراق أمس الثلاثاء أن 3 جنود قتلوا وأصيب اثنان أخران في انفجار عبوة ناسفة أثناء عملية تفتيش في إحدى المناطق جنوب غربي محافظة ديالى (57كم شمال شرقي بغداد).



وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت أمس لدى قيام قوات من الجيش العراقي بعملية تفتيش لتعقب عناصر بتنظيم داعش في ناحية بني سعد جنوب غربي محافظة ديالى، مما تسب مقتل 3 جنود وإصابة اثنين آخرين.