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مصر تسجل 609 إصابات جديدة بكورونا و37 وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الثلاثاء/الأربعاء عن تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس المستجد في البلاد إلى جانب 37 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 274 ألفا و404 مصابين، والوفيات إلى 15691.

 

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 911 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 202650 شخصا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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