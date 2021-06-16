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دولة الإمارات تشارك في الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لمنظمة "الفاو"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الدورة 42 لمؤتمر مجلس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".

 

وبحسب تغريدة للمكتـب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، فإن الإمارات مثلها مريم المهيري وعمر الشامسي ممثل الدولة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة، وسفير الإماراتي لدى إيطاليا.

 

وناقش المؤتمر ،الذي بدأ 14 يونيو/حزيران الجاري ويستمر حتى 18 من الشهر نفسه، حالة الأغذية والزراعة في "تحويل النظم الزراعية والغذائية من الاستراتيجية إلى العمل" كما تناول المسائل الموضوعية والإدارية القانونية والمالية والسياسات الأخرى.

 

وشارك في المؤتمر 500 ممثل من مختلف دول العالم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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