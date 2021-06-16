القضاء الإيراني يمنع متهمين في قضية 'تسريب مقابلة ظريف' من مغادرة البلاد

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، إن "قرارا صدر بمنع خروج عدة أشخاص متهمين في تسريب مقابلة ظريف"، من دون أن يحدد هوياتهم أو أعدادهم، مشيرا إلى أنه "تم وضع حراسة مشددة لبعض المتهمين".وأضاف أن "التحقيقات مستمرة بناء على شكوى مرفوعة من قبل المدعي العام في إيران".

وفي مطلع يونيو/حزيران الحالي، وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، تسريب المقابلة بأنه "مؤامرة ضد الحكومة والنظام في طهران".

ومنذ تسريب المقابلة السرية لظريف في مايو/ايار المنصرم، منعت السلطات الإيرانية 20 مسؤولا على الأقل على صلة بالقضية من مغادرة البلاد.