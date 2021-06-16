الإطاحة بمجرم بعد ساعات من ارتكابه جريمة بشعة في المثنى

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت شرطة محافظة المثنى، اليوم الاربعاء، القبض على مرتكب جريمة بعد ساعات من ارتكابها.

وذكر إعلام الشرطة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مركز شرطة ثورة العشرين التابع إلى قسم شرطة الرميثة استخبر من قبل المواطنة (ر. ه. ص) والدة الطفل الحدث (ع. ح. م) والبالغ من العمر ست سنوات، بأن الاخير تعرض إلى اعتداء جنسي من شخص تجهل هويته عند ارساله إلى إحدى محالّ بيع المواد الغذائية القريبة من دارهم".



واضاف البيان، ان "قائد الشرطة المثنى أمر بتشكيل فريق عمل برئاسته وإشراف مدير شرطة الرميثة"، لافتا الى انه "بعد أخذ الموافقات الأصولية من قبل قاضي التحقيق تم متابعة كاميرات المراقبة وجمع المعلومات من المصادر الخاصة وبجهود استثنائية تم التعرف على مكان ارتكاب الجريمة والشخص الجاني، وبعد نصب كمين محكم تم القبض عليه والذي يدعى (ط - ع - ن ) البالغ من العمر (27) سنة من سكنة قضاء الوركاء وبعد التحقيق معه اعترف بجريمته".



واشار البيان، الى ان "المتهم دونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا من قبل قاضي التحقيق الخفر وتم رفع كل ما يتعلق بالجريمة من قبل مفارز الأدلة الجنائية وتوقيفه وفق أحكام المادة ( ٣٩٣ ) من قانون العقوبات العراقي لينال جزائه العادل".

