شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في انفجار بمحافظة ديالى العراقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت مصادر أمنية بالعراق أمس الثلاثاء أن 3 جنود قتلوا وأصيب اثنان أخران في انفجار عبوة ناسفة أثناء عملية تفتيش في إحدى المناطق جنوب غربي محافظة ديالى (57كم شمال شرقي بغداد).



وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت أمس لدى قيام قوات من الجيش العراقي بعملية تفتيش لتعقب عناصر بتنظيم داعش في ناحية بني سعد جنوب غربي محافظة ديالى، مما تسب مقتل 3 جنود وإصابة اثنين آخرين.