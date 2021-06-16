شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 609 إصابات جديدة بكورونا و37 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ليل الثلاثاء/الأربعاء عن تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى جانب 37 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأفادت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 274 ألفا و404 مصابين، والوفيات إلى 15691.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 911 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 202650 شخصا.