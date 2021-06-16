طائرات إسرائيلية تشن عدة غارات جوية على أهداف بقطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استهدفت طائرات إسرائيلية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، موقعا لحركة حماس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه، أن مقاتلات حربية أغارت على مجمعات عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو للغارات الإسرائيلية على موقع اليرموك شرق خانيونس، والذي استهدفته بعدة صواريخ.

وفي المقطع المصور يظهر انفجار عنيف ويتصاعد الدخان جراء الانفجار ليصل عنان السماء.

وهذه هي الضربة الإسرائيلية الأولى في القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى 11 يوما من القتال الشهر الماضي.