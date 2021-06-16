شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات 7 سنوات.. لماذا يعتبر مشروع الفيروز نقلة نوعية بمجال الاستزراع السمكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الـ7 سنوات الماضية أنجزت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من المشروعات في جميع المجالات، ويبقى مشروع الفيروز للاستزراع السمكى شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، الأكثر أهمية في مجال الإنتاج الحيواني والثروة السمكية.

مشروع الفيروز للاستزراع السمكي شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، شهد افتتاح المرحلة الأولى منه في يناير 2021، ويقام المشروع على مساحة ٢٦ ألف فدان تقريبًا بمواجهة ١٧ كم بمحاذاة ساحل البحر، وعمق ١٠ كم شرق بورسعيد، ويتكون من مزارع سمكية بإجمالي ٥٩٠٨ حوضا للاستزراع السمكي، مساحة الحوض ١.٧٥ فدان، بطاقة إنتاجية أكثر من ١٣ ألف طن سنويًا أسماك وجمبرى، أما بحيرات الفيروز للصيد البحري والمقامة فمساحتها ١٠ آلاف فدان تقريبًا مقسمة كالآتي، بحيرة الفيروز الشرقية على مساحة ٤٢٥ فدانا، و بحيرة الفيروز الغربية على مساحة ٥٧٧٢ فدانا، وأحواض ترسيب على مساحة ٣٥٦٥ فدانا.

ويمتاز المشروع بمنطقة لوجستية لخدمة الأقفاص السمكية الموجودة في البحر المتوسط وتتكون من ساحة لغسيل الشباك ومخازن العلف بطاقة ١٠٠ طن وثلاجات تخزين بطاقة ٥٠ طنا، كما يمتاز بمنطقة إدارية وصناعية وتتكون من (مبنى الإدارة - سكن إداري – مناطق خدمية)، بالإضافة إلى صالة للفرز والتعبئة بطاقة إنتاجية ٨ أطنان أسماك وجمبري يوميًا، كما تم إنشاء معامل بحثية للحفاظ على الأمان الحيوي للمزرعة من خلال فحص جودة المياه والتربة وصلاحية العلف وسلامة صحة الأسماك.