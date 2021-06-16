شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 تريليون جنيه مصروفات تتحملها الهيئات الاقتصادية بموازنة العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُدرت قيمة جملة التكاليف والمصروفات المقدر للهيئات العامة الاقتصادية تحملها خلال السنة المالية 2021/2022 نحو تريليون و260 مليار و342 مليون جنيه، مقابل قيمة قُدرت لهذا الغرض فى السنة المالية 2020/2021 بنحو تريليون و242 مليار و841.6 مليون جنيه، بزيادة تبلغ نحو 17.5 مليار جنيه بنسبة 1.4%.

وبلغت قيمة الإيرادات المُقدر للهيئات العامة الاقتصادية تحصيلها فى السنة المالية 2021/2022 نحو تريليون و350 مليار و388.2 مليون جنيه، مقابل إيرادات قُدر تحصيلها فى السنة المالية 2020/2021 بلغت نحو تريليون و322 مليار و215.3 مليون جنيه، بزيادة تبلغ نحو 28 مليار و172.9 مليون جنيه بنسبة 2.1%.

ويُمثل المُقدر من قيمة إيرادات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 على النحو المُشار إليه نحو 107.1% من قيمة المقدر من المصروفات لذات السنة الذى بلغ نحو تريليون و260 مليار و342 مليون جنيه، مقابل نسبة قدرت للسنة المالية 2020/2021 بنحو 106.4% بزيادة بنسبة بين السنتين الماليتين نحو 0.7%.