بايدن يلتقي بوتين اليوم في جنيف

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء لمناقشة "الخطوط الحمراء" وكذلك المصالح المشتركة بينهما.

وذكر الجانبان أن الاجتماع المنتظر بشدة في مدينة جنيف السويسرية سينطلق بعد الظهر وأنه سيستمر من أربع إلى خمس ساعات.

غير أن الكرملين والبيت الأبيض حاولا خفض سقف التوقعات المنتظرة من الاجتماع. وسوف يظهر الرئيسان أمام الكاميرات بشكل منفصل بعد الاجتماع الذي لا يعتزم أن يتناولا خلاله وجبة مشتركة.

ويأتي الاجتماع في ختام أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الخارج منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، إلى أوروبا، والتي تشاور خلالها مع حلفائه في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7) وحلف شمال الأطلسي (ناتو)

والاتحاد الأوروبي في الأيام القلائل الماضية.

أعلام الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا أمام مدخل فيلا لا غرانج ، قبل اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف



وقال بايدن: "سأوضح للرئيس بوتين أن هناك مجالات يمكننا التعاون فيها إذا اختار ذلك". وبالنسبة للمجالات التي لا يتفقان فيها، قال: "سأوضح ما هي الخطوط الحمراء".

وفقا للكرملين، يريد بوتين وبايدن توضيح القضايا الرئيسية في التعاون الثنائي. وأضاف أن العلاقات "في حالة غير مرضية" ولم يعد هناك أي اتصال على الإطلاق في العديد من المجالات.